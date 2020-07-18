Вырубка леса на Харьковщине: Кучер пригрозил увольнением руководству правоохранителей в районах

Глава ОГА провел инспекцию лесов

Глава ОГА провел инспекцию лесов

Фото: facebook.com/olexiykucher.kh

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер облетел лесные хозяйства области. По его словам особенно заметна вырубка лесов в Изюмском районе области.

Как передает RegioNews, об этом глава ОГА написал в Facebook.

Несмотря на то, что массовые незаконные вырубки остановились, полностью явление еще не искоренено, и особенно это заметно в Изюмском районе. За 2 месяца залысин очевидно стало больше. Также абсолютно во всех районах, которые исследовали, в лесах очень много сухостоя — и это обязанность лесничеств за этим следить", — написал он.

Глава области напомнил правоохранителям, кто должен останавливать автомобили "черных лесорубов".

"В ближайшее время инициирую смену руководства правоохранительных органов в районах. Фуры с незаконно вырубленными лесами должны останавливать они, а не главы РГА", — подчеркнул Кучер.

Напомним, ранее на Прикарпатье провели массовые обыски по делу о незаконной вырубке леса.