На Черниговщине мужчина в компании друзей взорвал гранату, три человека погибли

Один из пострадавших госпитализирован

Один из пострадавших госпитализирован

Фото: из открытых источников

В Черниговской области в селе Новый Быков во время отдыха компании мужчина взорвал гранату. В результате происшествия погибли трое людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - написал председатель ОГА.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что во двор нардепа Розенблата бросили гранату.