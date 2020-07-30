Нардеп от "Слуги народа" устроил драку в ресторане

Причины конфликта пока неизвестны

Причины конфликта пока неизвестны

Фото из открытых источников

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирована драка с участием, вероятно, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Стрихарского.

Видео драки в одном из ресторанов опубликовали несколько Telegram-каналов, пишет RegioNews.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский, который находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков, — набросился на посетителей ресторана", — говорится в сообщениях.

По данным каналов, нардеп напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.

Где именно произошла драка пока неизвестно, однако камера четко зафиксировала дату 26.07.2020 года.

Сам нардеп Стрихарский по поводу видео и драки никаких комментариев пока не дает.

Напомним, сегодня стало известно, что в курортном селе Железный Порт Херсонской области неизвестный напал на народного депутата Андрея Одарченко и ударил его в лицо.