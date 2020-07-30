09:49  30 июля
В Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
13:16  30 июля
Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций
18:06  30 июля
Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"
UA | RU
UA | RU
30 июля 2020, 16:00 13

Нардеп от "Слуги народа" устроил драку в ресторане

30 июля 2020, 16:00 13
Читайте також українською мовою
Причины конфликта пока неизвестны
Причины конфликта пока неизвестны
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирована драка с участием, вероятно, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Стрихарского.

Видео драки в одном из ресторанов опубликовали несколько Telegram-каналов, пишет RegioNews.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский, который находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков, — набросился на посетителей ресторана", — говорится в сообщениях.

По данным каналов, нардеп напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.

Где именно произошла драка пока неизвестно, однако камера четко зафиксировала дату 26.07.2020 года.

Сам нардеп Стрихарский по поводу видео и драки никаких комментариев пока не дает.

Напомним, сегодня стало известно, что в курортном селе Железный Порт Херсонской области неизвестный напал на народного депутата Андрея Одарченко и ударил его в лицо.

Слуга народа драка нардеп видео соцсети ресторан охрана
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Вадим Рабинович купил музыкальный телеканал O-TV
30 июля 2020, 15:25
Назначенный Зеленским глава Запорожской РГА пойдет на выборы от "Батькивщины"
30 июля 2020, 14:58
В Железном Порту нардепа от "Слуги народа" ударили по лицу
30 июля 2020, 14:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »