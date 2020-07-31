Кабмин разрешил университетам определять, когда и как начинать обучение

Такие полномочия предусмотрены законом о высшем образовании

Такие полномочия предусмотрены законом о высшем образовании

Фото: Кабмин

Украинские вузы смогут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с представителями местных органов власти, передает RegioNews.

По словам главы Правительства, такие полномочия университетов предусмотрены законом о высшем образовании, и решение по вопросам организации образовательного процесса может принимать ученый совет заведения.

В Украине фактически 1,2 миллиона студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, или будут ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что все решения университетам нужно принимать по соображениям безопасности студентов.

Напомним, в Минздраве назвали главные условия работы школ с нового учебного года: в школы не будут пускать учеников и учителей с повышенной температурой.