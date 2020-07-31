09:44  31 июля
В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
08:46  31 июля
Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
08:19  31 июля
Перемирие на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 11:50 3

Кабмин разрешил университетам определять, когда и как начинать обучение

31 июля 2020, 11:50 3
Читайте також українською мовою
Такие полномочия предусмотрены законом о высшем образовании
Такие полномочия предусмотрены законом о высшем образовании
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Украинские вузы смогут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с представителями местных органов власти, передает RegioNews.

По словам главы Правительства, такие полномочия университетов предусмотрены законом о высшем образовании, и решение по вопросам организации образовательного процесса может принимать ученый совет заведения.

В Украине фактически 1,2 миллиона студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, или будут ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что все решения университетам нужно принимать по соображениям безопасности студентов.

Напомним, в Минздраве назвали главные условия работы школ с нового учебного года: в школы не будут пускать учеников и учителей с повышенной температурой.

Кабмин карантин Минздрав Денис Шмыгаль обучение университет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики
31 июля 2020, 11:34
Вспышка COVID-19: на Львовщине закрыли Святоуспенскую Лавру на карантин
31 июля 2020, 10:46
В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
31 июля 2020, 09:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »