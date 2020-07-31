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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 11:50 3

Кабмін дозволив університетам визначати, коли і як починати навчання

31 липня 2020, 11:50 3
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Такі повноваження передбачені законом про вищу освіту
Такі повноваження передбачені законом про вищу освіту
Фото: Кабмін
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Українські вищі навчальні заклади можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради з представниками місцевих органів влади, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, такі повноваження університетів передбачені законом про вищу освіту, і рішення з питань організації освітнього процесу може приймати вчена рада закладу.

В Україні фактично 1,2 мільйона студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет, треба ухвалювати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що всі рішення університетам потрібно ухвалювати з огляду на безпеку студентів.

Нагадаємо, у МОЗ назвали головні умови роботи шкіл з нового навчального року: до шкіл не пускатимуть учнів та вчителів з підвищеною температурою.

Кабмін карантин МОЗ Деніс Шмигаль навчання университет
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