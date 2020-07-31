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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 11:34 5

Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики

31 июля 2020, 11:34 5
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21 июля за него проголосовала Верховная Рада
21 июля за него проголосовала Верховная Рада
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, государство и все украинцы смогут экономить почти 7 млрд гривен ежегодно.

Он рассчитывает, что до 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро.

Подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей", - сообщил глава правительства.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла закон о "зеленой" энергетике, соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов.

Владимир Зеленский закон тарифы Денис Шмыгаль энергетика
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