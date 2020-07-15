В Минздраве назвали главные условия работы школ с нового учебного года

В школы не будут пускать учеников и учителей с повышенной температурой

В школы не будут пускать учеников и учителей с повышенной температурой

Фото: flickr

Министерство здравоохранения занимается разработкой правил обучения в школах с 1 сентября в условиях карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Дети и их родители будут обязаны приходить в школы в масках, а в учебных заведениях должны обязательно быть антисептики.

Будет обязательным измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей", - сказал он.

По его словам, при температуре 37.2 и выше, ни работники, ни дети, а не будут допускаться к учебе.

Степанов добавил, что правила еще разрабатываются, их планируют на следующей неделе представить на утверждение в Кабмин.

Я надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети", - уточнил министр.

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