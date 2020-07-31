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В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
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31 июля 2020, 09:44 11

В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом

31 июля 2020, 09:44 11
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За прошедшие сутки заразились 1090 человек, а 20 пациентов умерли
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случая инфицирования коронавирусом, всего за все время пандемии выздоровели - 38 752, летальных случаев - 1693.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2736 случаев;
  • Волынская область — 3783 случая;
  • Днепропетровская область — 1402 случая;
  • Донецкая область — 881 случай;
  • Житомирская область — 1850 случаев;
  • Закарпатская область — 5146 случаев;
  • Запорожская область — 790 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4557 случаев;
  • Кировоградская область — 703 случая;
  • г. Киев — 8241 случай;
  • Киевская область — 3716 случаев;
  • Львовская область — 9526 случаев;
  • Луганская область — 126 случаев;
  • Николаевская область — 590 случаев;
  • Одесская область — 3214 случая;
  • Полтавская область — 440 случаев;
  • Ровенская область — 6024 случая;
  • Сумская область — 485 случаев;
  • Тернопольская область — 2976 случаев;
  • Харьковская область — 3711 случаев;
  • Херсонская область — 227 случаев;
  • Хмельницкая область — 1138 случаев;
  • Черновицкая область — 5875 случаев;
  • Черкасская область — 924 случая;
  • Черниговская область — 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 30 июля в Украине новых случаев болезни обнаружили у 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели.

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