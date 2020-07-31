В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки заразились 1090 человек, а 20 пациентов умерли

За прошедшие сутки заразились 1090 человек, а 20 пациентов умерли

Фото: из открытых источников

По состоянию на 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случая инфицирования коронавирусом, всего за все время пандемии выздоровели - 38 752, летальных случаев - 1693.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2736 случаев;

Волынская область — 3783 случая;

Днепропетровская область — 1402 случая;

Донецкая область — 881 случай;

Житомирская область — 1850 случаев;

Закарпатская область — 5146 случаев;

Запорожская область — 790 случаев;

Ивано-Франковская область — 4557 случаев;

Кировоградская область — 703 случая;

г. Киев — 8241 случай;

Киевская область — 3716 случаев;

Львовская область — 9526 случаев;

Луганская область — 126 случаев;

Николаевская область — 590 случаев;

Одесская область — 3214 случая;

Полтавская область — 440 случаев;

Ровенская область — 6024 случая;

Сумская область — 485 случаев;

Тернопольская область — 2976 случаев;

Харьковская область — 3711 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1138 случаев;

Черновицкая область — 5875 случаев;

Черкасская область — 924 случая;

Черниговская область — 823 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, что 30 июля в Украине новых случаев болезни обнаружили у 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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