В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
По состоянию на 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случая инфицирования коронавирусом, всего за все время пандемии выздоровели - 38 752, летальных случаев - 1693.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2736 случаев;
- Волынская область — 3783 случая;
- Днепропетровская область — 1402 случая;
- Донецкая область — 881 случай;
- Житомирская область — 1850 случаев;
- Закарпатская область — 5146 случаев;
- Запорожская область — 790 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4557 случаев;
- Кировоградская область — 703 случая;
- г. Киев — 8241 случай;
- Киевская область — 3716 случаев;
- Львовская область — 9526 случаев;
- Луганская область — 126 случаев;
- Николаевская область — 590 случаев;
- Одесская область — 3214 случая;
- Полтавская область — 440 случаев;
- Ровенская область — 6024 случая;
- Сумская область — 485 случаев;
- Тернопольская область — 2976 случаев;
- Харьковская область — 3711 случаев;
- Херсонская область — 227 случаев;
- Хмельницкая область — 1138 случаев;
- Черновицкая область — 5875 случаев;
- Черкасская область — 924 случая;
- Черниговская область — 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что 30 июля в Украине новых случаев болезни обнаружили у 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели.
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