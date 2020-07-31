Вспышка COVID-19: на Львовщине закрыли Святоуспенскую Лавру на карантин
Отменены все публичные богослужения
Отменены все публичные богослужения
Положительный тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики зафиксирован у священнослужителей Святоуспенской Унивской Лавры Украинской греко-католической церкви, из-за чего саму церковь закрывают на карантин.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении церкви в Facebook.
Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу в отзыве все публичные богослужения будут отменены", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.
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