Вспышка COVID-19: на Львовщине закрыли Святоуспенскую Лавру на карантин

Отменены все публичные богослужения

Отменены все публичные богослужения

Фото: из открытых источников

Положительный тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики зафиксирован у священнослужителей Святоуспенской Унивской Лавры Украинской греко-католической церкви, из-за чего саму церковь закрывают на карантин.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении церкви в Facebook.

Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу в отзыве все публичные богослужения будут отменены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.