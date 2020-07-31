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31 июля 2020, 10:46 3

Вспышка COVID-19: на Львовщине закрыли Святоуспенскую Лавру на карантин

31 июля 2020, 10:46 3
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Отменены все публичные богослужения
Отменены все публичные богослужения
Фото: из открытых источников
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Положительный тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики зафиксирован у священнослужителей Святоуспенской Унивской Лавры Украинской греко-католической церкви, из-за чего саму церковь закрывают на карантин.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении церкви в Facebook.

Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу в отзыве все публичные богослужения будут отменены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.

карантин церковь Львов коронавирус тесты
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