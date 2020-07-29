Рядом с Верховной Радой провалился асфальт
Дорожное покрытие провалилось из-за прорыва трубопровода
Дорожное покрытие провалилось из-за прорыва трубопровода
В Киеве на улице Грушевского, напротив здания Верховной Рады, провалился асфальт. Больше всего пострадал участок дороги на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.
Об этом сообщило КП "ДЭУ Печерского района", передает RegioNews.
Работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20", - говорится в сообщении.
В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что подобные аварии в столице происходят часто из-за изношенности инженерных сетей.
Напомним, следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа.
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