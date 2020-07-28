Во Львове чиновника облавтодора поймали на взятке

Прокуроры готовят ему сообщение о подозрении

Прокуроры готовят ему сообщение о подозрении

Фото: Facebook

Во Львове следователи СБУ задержали руководителя филии "Львовского облавтодора" за получение взятки в 17 тысяч грн.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает RegioNews.

Чиновник требовал деньги у гражданина Пакистана за предоставление ему в аренду грузовых автомобилей и экскаватора.

55-летний чиновник требовал у местного предпринимателя деньги как "дополнительную" (до официальной) плату за использование транспорта филиала", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали возле кафе во Львове, где проходила встреча с пострадавшим. Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения, он будет отстранен от должности.

Напомним, в Днепропетровской области задержали полковника полиции за взятку, ему грозит до десяти лет лишения свободы.