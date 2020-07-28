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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 18:29 2

Во Львове чиновника облавтодора поймали на взятке

28 июля 2020, 18:29 2
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Прокуроры готовят ему сообщение о подозрении
Прокуроры готовят ему сообщение о подозрении
Фото: Facebook
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Во Львове следователи СБУ задержали руководителя филии "Львовского облавтодора" за получение взятки в 17 тысяч грн.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает RegioNews.

Чиновник требовал деньги у гражданина Пакистана за предоставление ему в аренду грузовых автомобилей и экскаватора.

55-летний чиновник требовал у местного предпринимателя деньги как "дополнительную" (до официальной) плату за использование транспорта филиала", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали возле кафе во Львове, где проходила встреча с пострадавшим. Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения, он будет отстранен от должности.

Напомним, в Днепропетровской области задержали полковника полиции за взятку, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Львов Укравтодор область Чиновник коррупция
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Во Львове чиновника облавтодора поймали на взятке
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