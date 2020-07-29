Нардеп Фельдман подал в суд на мэра Харькова Кернеса

Кернес пока никак не отреагировал на судебный иск

Кернес пока никак не отреагировал на судебный иск

Фото: mykharkov

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман подал иск в суд о защите чести и достоинства против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Он считает клеветой обвинения в его причастности к поджогу техники на месте строительства дороги через рынок "Барабашово" в Харькове.

Как я и обещал, подал в суд иск о защите чести и достоинства по поводу распространенного Кернесом заявления о том, что якобы я организовал поджог строительной техники", - написал он.

Фельдман также заявил, что в иске не стал требовать от Кернеса материальной компенсации, так как считает, что ее "пришлось бы выплачивать из городского бюджета, то есть из кармана харьковчан".

Сам Кернес пока никак не отреагировал на судебный иск от Фельдмана.

Напомним, нардеп от ОПЗЖ получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова", средства Александру Фельдману выплатил Харьковский городской совет.

18 июня в Харькове предприниматели рынка "Барабашово" вышли на протест, так как городские власти хотят построить через рынок дорогу к жилому массиву.