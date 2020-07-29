В Харькове таможенника приговорили к 6 годам тюрьмы: получил свыше 300 тысяч гривен взятки

Прокуратура считает это "мягким наказанием"

Прокуратура считает это "мягким наказанием"

Фото: из открытых источников

Главного инспектора таможенного поста Харькова приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах на 3 года и с конфискацией имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Так, в 2016 году главный государственный инспектор таможенного поста "Песочин", используя свое служебное положение, требовал неправомерную выгоду за неприменение необоснованных дополнительных мер контроля, за непривлечение к административной ответственности за искусственно созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Всего указанный человек получил более 300 тыс. грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу, так как прокуратурой готовится апелляционная жалоба "в связи с несоответствием мягкости наказания совершенному преступлению".

Напомним, в Днепропетровской области задержали полковника полиции за взятку: ему грозит до 10 лет тюрьмы.