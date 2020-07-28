Мэру Энергодара вручили подозрение в невыполнении решения суда

Тем самым он нанес городу ущерба на 400 тысяч гривен

Тем самым он нанес городу ущерба на 400 тысяч гривен

Фото: Энергодарский городской совет

Мэр Энергодара Павел Музыка получил подозрение по факту умышленного неисполнения решения суда должностным лицом. Правоохранители полагают, что градоначальник нанес тем самым Энергодару материальный ущерб в 400 тысяч гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Запорожской области.

По материалам следствия, в апреле 2018 года депутаты Энергодарского горсовета поддержали увольнение заместительницы мэра Яны Дабижы, обвинив в провале медреформы.

Чиновница решила оспорить свое увольнение в суде и по решению Запорожского окружного административного суда ее должны были восстановить в должности и выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Энергодарский исполком предпринял попытку оспорить это решение в Третьем апелляционном админсуде, но безрезультатно. По итогу чиновницу должны были восстановить на должности в феврале 2019 года, но фактически приступить к работе ей удалось только 17 июля 2019 года.

Перед этим она совместно с адвокатом обратилась в полицию касательно неисполнения судебного решения в срок, что привело к тому, что она осталась без средств к существованию. В мэрии Энергодара оправдывались тем, что якобы не поняли, кто именно должен был исполнять решение суда. Так, как уволил чиновницу горсовет своим решением, то в мэрии думали, что и восстановить тоже должен горсовет на сессии, но правоохранители в итоге возложили ответственность на градоначальника и открыли уголовное производство.

В полиции заявляют о том, что в период с 22 февраля по 20 мая 2019 года Энергодарский городской голова, возглавляя исполком городского совета, умышленно не предпринял никаких мер необходимых для исполнения судебного решения о восстановлении на работе незаконно уволенного работника. Эти действия нанесли ущерб общине города Энергодара на сумму около 400 тысяч грн (в эту сумму входит 220 тысяч грн зарплаты по решению окружного админсуда и 177 тысяч грн зарплаты в период с февраля по июль 2019 года).

Чиновнику вручили о подозрении по факту невыполнения судебного решения. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее Мэр Энергодара утвердил кодекс поведения для городских чиновников.