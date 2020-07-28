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28 июля 2020, 19:37 2

Саакашвили предлагает сократить число судов в Украине на две трети

28 июля 2020, 19:37 2
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Председатель исполкома Нацсовета реформ изложил свое видение судебной реформы в Украине
Председатель исполкома Нацсовета реформ изложил свое видение судебной реформы в Украине
Фото: УНИАН
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Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество.

Об этом сам Миеаил Саакашвили рассказал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

Саакашвили предлагает из нынешних 764 судов оставить 200. Кроме того, он считает необходимым ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВРП, ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы.

Также, чтобы решить проблему кадрового голода в судах, необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы.

Саакашвили предлагает изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов) и ликвидировать монополию проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах.

Политик считает целесообразным провести референдум относительно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил" и пересмотреть статус Верховного суда, а также ввести практику суда присяжных.

Эти и другие положения концепции реформы выносится на общественное обсуждение, добавил Саакашвили.

Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая: Я исхожу из того, что судебная реформа в любом...

Опубликовано Mikheil Saakashvili Вторник, 28 июля 2020 г.

Напомним, ранее Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.

суд реформа судья Конституционный суд Верховный суд Михаил Саакашвили Нацсовет
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