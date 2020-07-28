Саакашвили предлагает сократить число судов в Украине на две трети
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество.
Об этом сам Миеаил Саакашвили рассказал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
Саакашвили предлагает из нынешних 764 судов оставить 200. Кроме того, он считает необходимым ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВРП, ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы.
Также, чтобы решить проблему кадрового голода в судах, необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы.
Саакашвили предлагает изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов) и ликвидировать монополию проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах.
Политик считает целесообразным провести референдум относительно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил" и пересмотреть статус Верховного суда, а также ввести практику суда присяжных.
Эти и другие положения концепции реформы выносится на общественное обсуждение, добавил Саакашвили.
Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая: Я исхожу из того, что судебная реформа в любом...Опубликовано Mikheil Saakashvili Вторник, 28 июля 2020 г.
Напомним, ранее Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.