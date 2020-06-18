В Харькове предприниматели рынка "Барабашово" вышли на протест

Городские власти хотят построить через рынок дорогу к жилому массиву

Городские власти хотят построить через рынок дорогу к жилому массиву

В Харькове инициативная группа предпринимателей ТЦ "Барабашово" заявила о намерении организовать бессрочную акцию протеста из-за планов строительства дороги через территорию рынка.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Они зажгли на территории рынка огонь в бочках. По словам пресс-секретаря ТЦ "Барабашово" Сергея Зайцева, предприниматели из других городов заявили о готовности поддержать их протест.

На территории торгового центра продолжаются провокации: зафиксированы попытки поджогов торговых объектов, городские коммунальные службы отключают от водоснабжения отдельные торговые площадки, и воду сейчас привозят сюда в цистернах", - сказал Зайцев.

По его словам, представители профсоюзных и общественных организаций рынка планируют встретиться в Киеве с народными депутатами и генпрокурором для решения проблем рынка.

Напомним, по данным "Харьковского антикоррупционного центра", фирма-жалобщик имеет отношение к владельцам рынка "Барабашово". Среди собственников компании значится Эдуард Гайденко, который был помощником нардепа Александра Фельдмана, владельца рынка "Барабашово".

Как известно, чтобы построить новую дорогу, которая будет пролегать через "Барабашово", надо снести ряд торговых павильонов на рынке. Убедить продавцов на рынке "по-хорошему" Геннадию Кернесу не удалось. В феврале этого года владельцы торговых точек протестовали против строительства дороги. Протестующих разогнала полиция. 56 участников столкновений попали в полицию, после чего суд отправил их под домашний ночной арест.

Компания олигарха Александра Ярославского займется строительством дороги от Салтовки через рынок Барабашово и до центра города.