Нардеп от ОПЗЖ получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова"

Средства Александру Фельдману выплатил Харьковский городской совет

Средства Александру Фельдману выплатил Харьковский городской совет

Фото:nashkray.kh.ua

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман получил в 2019 году 250 тысяч гривен стипендии как «почетный гражданин Харькова».

Об этом говорится в декларации народного избранника, пишет RegioNews.

По желанию Фельдман мог оставить эти средства в бюджете города Харькова, однако не сделал этого.

Напомним, Александр Фельдман является почетным гражданином Харькова с 2013 года. Тогда же он начал получать соответствующую стипендию.

Известно также, что в 2015-2019 годах нардеп получил 828 тысяч гривен стипендии. По информации Вести news, из полученных средств в 2018 году Фельдман начал предоставлять денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые сдали ВНО на максимальный балл.

По данным движения "ЧЕСТНО" стипендии "почетного гражданина Харькова", судя по декларациям на сайте НАЗК, в прошлом году получили еще несколько депутатов Верховной Рады XVIII созыва: Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мисик.