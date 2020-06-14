09:46  14 июня
В Украине за сутки обнаружено более 600 новых больных коронавирусом
15:54  14 июня
"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
11:01  14 июня
Аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 служащих
UA | RU
UA | RU
14 июня 2020, 13:10 34

Нардеп от ОПЗЖ получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова"

14 июня 2020, 13:10 34
Читайте також українською мовою
Средства Александру Фельдману выплатил Харьковский городской совет
Средства Александру Фельдману выплатил Харьковский городской совет
Фото:nashkray.kh.ua
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман получил в 2019 году 250 тысяч гривен стипендии как «почетный гражданин Харькова».

Об этом говорится в декларации народного избранника, пишет RegioNews.

По желанию Фельдман мог оставить эти средства в бюджете города Харькова, однако не сделал этого.

Напомним, Александр Фельдман является почетным гражданином Харькова с 2013 года. Тогда же он начал получать соответствующую стипендию.

Известно также, что в 2015-2019 годах нардеп получил 828 тысяч гривен стипендии. По информации Вести news, из полученных средств в 2018 году Фельдман начал предоставлять денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые сдали ВНО на максимальный балл.

По данным движения "ЧЕСТНО" стипендии "почетного гражданина Харькова", судя по декларациям на сайте НАЗК, в прошлом году получили еще несколько депутатов Верховной Рады XVIII созыва: Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мисик.

Харьков нардеп горсовет Декларация Александр Фельдман стипендия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
14 июня 2020, 11:33
В Житомире отменили празднование дня города
12 июня 2020, 19:54
Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья - исследование
12 июня 2020, 17:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »