В Киеве ограбили нардепа от "Слуги народа" и прокурора из ОГПУ - СМИ
Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы
Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы
Преступники залезли в квартиры народного депутата Дмитрия Люботы и одного из работников офиса Генпрокурора, чье имя не называют
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на телеграм-канал "Obozrevatel.ua".
В частности, воры ограбили квартиру в Дарницком районе, которую снимал народный депутат Дмитрий Любота. Пока неизвестно, что именно воры вынесли из квартиры.
Сегодня же стало известно, что в Днепровском районе ограбили квартиру прокурора Офиса генерального прокурора. Убытки, нанесенные чиновнику, уточняются.
Напомним, весной в Одессе правоохранители задержали жителя Кропивницкого, который вместе с сообщниками в конце февраля отобрал у мужчины $1 млн.
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