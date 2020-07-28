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28 июля 2020, 14:57 10

В Киеве ограбили нардепа от "Слуги народа" и прокурора из ОГПУ - СМИ

28 июля 2020, 14:57 10
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Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы
Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы
Фото: Дмитрий Любота Facebook
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Преступники залезли в квартиры народного депутата Дмитрия Люботы и одного из работников офиса Генпрокурора, чье имя не называют

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на телеграм-канал "Obozrevatel.ua".

В частности, воры ограбили квартиру в Дарницком районе, которую снимал народный депутат Дмитрий Любота. Пока неизвестно, что именно воры вынесли из квартиры.

Сегодня же стало известно, что в Днепровском районе ограбили квартиру прокурора Офиса генерального прокурора. Убытки, нанесенные чиновнику, уточняются.

Напомним, весной в Одессе правоохранители задержали жителя Кропивницкого, который вместе с сообщниками в конце февраля отобрал у мужчины $1 млн.

Офис генпрокурора Киев Слуга народа кража нардеп квартира
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