В Киеве ограбили нардепа от "Слуги народа" и прокурора из ОГПУ - СМИ

Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы

Квартиры пострадавших расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы

Фото: Дмитрий Любота Facebook

Преступники залезли в квартиры народного депутата Дмитрия Люботы и одного из работников офиса Генпрокурора, чье имя не называют

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на телеграм-канал "Obozrevatel.ua".

В частности, воры ограбили квартиру в Дарницком районе, которую снимал народный депутат Дмитрий Любота. Пока неизвестно, что именно воры вынесли из квартиры.

Сегодня же стало известно, что в Днепровском районе ограбили квартиру прокурора Офиса генерального прокурора. Убытки, нанесенные чиновнику, уточняются.

Напомним, весной в Одессе правоохранители задержали жителя Кропивницкого, который вместе с сообщниками в конце февраля отобрал у мужчины $1 млн.