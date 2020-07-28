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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 17:11 7

Во дворе Киевсовета разрешат парковать автомобили в выходные и праздники

28 июля 2020, 17:11 7
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Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования
Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования
Фото: flickr
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Киевский городской совет планирует разрешить киевлянам и гостям города парковать автомобили в выходные и праздники на внутреннем дворе здания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает RegioNews.

Это решение поддержали депутаты во время пленарного заседания 28 июля.

Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей. Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории", - говорится в сообщении.

Водители обязаны не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать автомобиль в соответствии с разметкой.

В Киевсовете отмечают, что 10% мест будет отведено для электромобилей, также во дворе обустроят зарядные станции, будут выделены места для людей с инвалидностью.

Заезд организуют со стороны улицы Пушкинской, парковка будет бесплатной и будет работать с 8:00 до 22:00.

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Киев парковка авто депутат голосование КГГА
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