Во дворе Киевсовета разрешат парковать автомобили в выходные и праздники

Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования

Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования

Фото: flickr

Киевский городской совет планирует разрешить киевлянам и гостям города парковать автомобили в выходные и праздники на внутреннем дворе здания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает RegioNews.

Это решение поддержали депутаты во время пленарного заседания 28 июля.

Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей. Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории", - говорится в сообщении.

Водители обязаны не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать автомобиль в соответствии с разметкой.

В Киевсовете отмечают, что 10% мест будет отведено для электромобилей, также во дворе обустроят зарядные станции, будут выделены места для людей с инвалидностью.

Заезд организуют со стороны улицы Пушкинской, парковка будет бесплатной и будет работать с 8:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве ограбили нардепа от "Слуги народа" и прокурора из ОГПУ - СМИ.