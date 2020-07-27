На столичном Подоле в жилом доме произошел взрыв
Никто из людей в результате взрыва не пострадал
Никто из людей в результате взрыва не пострадал
Сегодня, 27 июля, на Подоле произошел взрыв в жилом доме на Нижнем валу, 41. В результате происшествия повреждена внутренняя отделка здания и выбиты окна.
Об этом сообщает УП, передает RegioNews.
Произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Отмечается, что взрыв прогремел около 5 утра в доме № 41 на Нижнем валу.
Напомним, полиция усилила меры безопасности в Киеве.
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