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17 июля 2020, 21:35 10

В Киеве произошел взрыв возле метро "Шулявская"

17 июля 2020, 21:35 10
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От взрыва пострадал мужчина, его госпитализировали
От взрыва пострадал мужчина, его госпитализировали
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В Киеве на проспекте Победы возле входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв.

Об этом заявили в ГУ Нацполиции Киева, пишет RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 20:10. Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате этого один человек получил телесные повреждения, его госпитализировали. Личность пострадавшего устанавливается.

На месте происшествия работают полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб. Проводятся необходимые первоочередные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершенного. Ради безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

В Киевском метрополитене рассказали, что взрыв повредил окна станции метро. В то же время метро работает в обычном режиме, а станция "Шулявская" открыта для пассажиров.

Напомним, вчера в Киеве заминировали здание апелляционного суда.

метро Киев взрыв полиция ГСЧС
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