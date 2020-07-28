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Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
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28 июля 2020, 08:19 4

Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь

28 июля 2020, 08:19 4
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Украинские военные в ответ не стреляли
Украинские военные в ответ не стреляли
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 3 факта нарушения режима полного прекращения огня. В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Новомихайловка. Обстрелы велись с использованием гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки боевики при помощи ручных противотанковых гранатометов осуществили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

С начала суток, по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

Напомним, накануне под Офисом президента митинговали: требовали отменить разоружение армии на Донбассе и выразить недоверие главе ОП Ермаку.

Донбасс ООС ОРДЛО боевики обстрелы
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