Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь

Украинские военные в ответ не стреляли

Украинские военные в ответ не стреляли

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 3 факта нарушения режима полного прекращения огня. В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Новомихайловка. Обстрелы велись с использованием гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки боевики при помощи ручных противотанковых гранатометов осуществили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

С начала суток, по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

Напомним, накануне под Офисом президента митинговали: требовали отменить разоружение армии на Донбассе и выразить недоверие главе ОП Ермаку.