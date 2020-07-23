Прорыв в Минском процессе: с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня

Это один из шагов к урегулированию ситуации

Это один из шагов к урегулированию ситуации

Фото: из открытых источников

На заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе, начиная с 27 июля.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента.

Так, прекращение огня - это одно из условий для политического урегулирования конфликта, который, согласно минским договоренностям, должен завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают в Офисе президента, выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;

выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Украина также передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

Отмечается, что соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранили четверых украинских военных.