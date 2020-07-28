Зеленский отменил визы для китайских туристов

Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года

Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года

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Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристической целью.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

На период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ № 295/2020 подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма”.

Отмечается, что Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

Ранее сообщалось, что закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.