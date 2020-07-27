Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области

За нее будут отвечать командующий ООС и председатель Луганской ОГА

За нее будут отвечать командующий ООС и председатель Луганской ОГА

Фото: Офис президента

Соответствующий Указ №293/2020 опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа", - говорится в сообщении.

Указ о создании Лисичанской военно-гражданской администрации вступил в силу сегодня.

Напомним, в зоне ООС оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.