Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области
За нее будут отвечать командующий ООС и председатель Луганской ОГА
За нее будут отвечать командующий ООС и председатель Луганской ОГА
27 июля президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.
Соответствующий Указ №293/2020 опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа", - говорится в сообщении.
Указ о создании Лисичанской военно-гражданской администрации вступил в силу сегодня.
Напомним, в зоне ООС оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.
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