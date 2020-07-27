Очередное перемирие на Донбассе вступило в силу

Боевики подготовили провокацию против Объединенных сил

Боевики подготовили провокацию против Объединенных сил

Фото: из открытых источников

С 00:01 27 июля вступил в действие очередной режим прекращения огня на Донбассе. Несмотря на наличие провокаций со стороны боевиков, украинская сторона считает шансы на реальное прекращение огня достаточно высокими на этот раз.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что контролировать перемирие будут специальные военные, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

В штабе отметили, что готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие и уже рассказали об одной такой попытке.

Так, вооруженные формирования боевиков заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом, чтобы во время действия режима прекращения огня они взорвались и создали впечатление, что украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о режиме "тишины”.

"Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 передается дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов", - сообщили в штабе.

Отмечается, что коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Также в штабе сообщают, что за минувшие сутки боевики 13 раз нарушили предыдущий режим прекращения огня. В результате обстрелов раненения получил один украинский военный, он в удовлетворительном состоянии, ему оказана необходимая помощь.

Отмечается, что в течение прошедшего дня боевики открывали огонь возле Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках фронта российские оккупанты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, пусковые установки различных систем, артиллерию БМП, БПЛА и стрелковое вооружение.

Напомним, после обстрела боевиков накануне в населенном пункте Зайцево горели дома.