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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 14:36 9

Депутаты от ОПЗЖ в июле пропустили половину голосований Рады

27 июля 2020, 14:36 9
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Фото: flickr
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В июле 2020 года антилидерами по участию в голосованиях Верховной Рады стали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook, передает RegioNews.

В течение месяца они приняли участие только в 53% от всех голосований, то есть, пропустили каждое второе голосование Рады.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июле: Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие 0,32% голосований), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабинович (1%), Вадим Столар (1%), Юрий Бойко (3%), Сергей Левочкин (4%), Юлия Левочкина (5%), Александр Фельдман (8%), Игорь Абрамович (9%)", - говорится в сообщении.

В Комитете избирателей добавили, что девять народных депутатов от ОПЗЖ пропустили 90% голосований за месяц.

Также низкие показатели участия у депутатов группы "За будущее", в среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований.

Депутаты "Батькивщины" в среднем приняли участие в 71% голосований, депутаты "Голоса" - 72%. Немного более высокие результаты у депутатов "Европейской солидарности" - 74% и группы "Доверие" - 75%.

Депутаты "Слуги народа" приняли участие в 85% голосований Рады.

Главными прогульщиками из монобольшинства стали Александр Дубинский, который принял участие лишь в 5% голосований, Игорь Фрис - 11%, Анастасия Ляшенко - 29%, Сергей Нагорняк - 30% и Ольга Василевская-Смаглюк - 32%.

Напомним, рейтинг президента Зеленского опустился до 30% - опрос, его деятельностью не довольны более половины опрошенных.

ОПЗЖ Верховная Рада голосование статистика комитет избиратели
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