В Раде хотят уволить министра здравоохранения Максима Степанова

Отставки министра требует "Голос"

Отставки министра требует "Голос"

Фото: Бессарабия Информ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий проект постановления 27 июля был передан на рассмотрение руководства Рады.

В партии "Голос" отмечают, что их инициативу относительно отставки министра поддержала почти четверть парламентариев.

Подписи под проектом постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова поставили 96 народных депутатов практически из всех фракций парламента", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что Степанов на посту министра "продемонстрировал непригодность к исполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность".

"Под его руководством Минздрав не способен эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19: даже костюмы для медиков было закуплено по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в несколько месяцев", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в политсиле утверждают, что из-за бездействия Степанова был сорван процесс закупки жизненно необходимых лекарств для всех тяжело больных украинцев.

В "Голосе" считают, что все это является более чем весомыми основаниями для увольнения Степанова с должности министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.