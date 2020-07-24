18:39  24 июля
СБУ усилила меры безопасности в Киеве
18:49  24 июля
ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан
18:03  24 июля
В зоне ООС боевики трижды стреляли из тяжелого вооружения
UA | RU
UA | RU
24 июля 2020, 19:15 4

В полиции не будут платить вознаграждение за информацию о "полтавском террористе"

24 июля 2020, 19:15 4
Читайте також українською мовою
Поиски правонарушителя продолжаются
Поиски правонарушителя продолжаются
Читайте також
українською мовою

О денежном вознаграждении за информацию о месте нахождения Романа Скрипника пока речь не идет, чтобы граждане не пытались его задержать самостоятельно, поскольку это может быть опасно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Полтавской области, пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

В полиции Полтавщины прокомментировали обнародованные в СМИ сообщения, что за информацию о Скрыпнике полиция готова выплатить вознаграждение. Там заявили, что изначально речь шла о том, что вопрос о назначении вознаграждения за информацию в отношении этого лица решается.

Сейчас принято решение в ходе специальной операции задерживать (Скрипника - ред.) силами правоохранителей. Поэтому, чтобы не подвергать граждан опасности, мы сейчас про денежное вознаграждение не говорим, чтобы граждане сами не пытались его задержать, потому что, по нашей информации, он может иметь предмет, похожий на гранату", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, чтоа информацию, которая поможет задержать Скрипника, в Нацполиции готовы выплатить вознаграждение.

деньги Полтава полиция Полтавская область розыск террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Полиция начала профилактические проверки на дорогах по всей Украине
24 июля 2020, 17:23
На Харьковщине преступники похитили мужчину и требовали за него $20 тысяч
24 июля 2020, 16:55
Суд арестовал предполагаемого сообщника "луцкого террориста"
24 июля 2020, 16:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »