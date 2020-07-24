В полиции не будут платить вознаграждение за информацию о "полтавском террористе"

Поиски правонарушителя продолжаются

Поиски правонарушителя продолжаются

О денежном вознаграждении за информацию о месте нахождения Романа Скрипника пока речь не идет, чтобы граждане не пытались его задержать самостоятельно, поскольку это может быть опасно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Полтавской области, пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

В полиции Полтавщины прокомментировали обнародованные в СМИ сообщения, что за информацию о Скрыпнике полиция готова выплатить вознаграждение. Там заявили, что изначально речь шла о том, что вопрос о назначении вознаграждения за информацию в отношении этого лица решается.

Сейчас принято решение в ходе специальной операции задерживать (Скрипника - ред.) силами правоохранителей. Поэтому, чтобы не подвергать граждан опасности, мы сейчас про денежное вознаграждение не говорим, чтобы граждане сами не пытались его задержать, потому что, по нашей информации, он может иметь предмет, похожий на гранату", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, чтоа информацию, которая поможет задержать Скрипника, в Нацполиции готовы выплатить вознаграждение.