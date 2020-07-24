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24 июля 2020, 16:13 1

Суд арестовал предполагаемого сообщника "луцкого террориста"

24 июля 2020, 16:13 1
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Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога предполагаемому сообщнику Максима Кривоша, который 21 июля захватил заложников в автобусе в Луцке.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Определением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, которая захватила заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн”, — сообщил представитель прокуратуры.

Он напомнил, что правоохранителями после установления контакта между "луцким террористом” и харьковчанином были проведены обыски у последнего. В результате было найдено 3 пистолета, гранаты и патроны. 23 июля лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием).

Информация относительно возможной продажи оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты”, — отметил Чубенко.

Напомним, в среду 43-летнему Дмитрию Михайленко было сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией

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