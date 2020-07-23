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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 15:30 8

СБУ проводит обыски в Днепропетровском облавтодоре

23 июля 2020, 15:30 8
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Дело касается доведения предприятия до банкротства
Дело касается доведения предприятия до банкротства
Фото: flickr
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят массовые обыски в Днепропетровской областной службе автомобильных дорог.

Об этом сообщается в Telegram "Укравтодора", передает RegioNews.

Сегодня проводятся массовые обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор", - говорится в сообщении.

Известно, что дело возбуждено Офисом генпрокурора по заявлению председателя "Укравтодора".

По данным следствия, доведение предприятия до банкротства было совершено преднамеренно, также проверяются противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора".

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

обыск СБУ коррупция Укравтодор Днепр
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