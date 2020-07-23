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23 июля 2020, 13:24 4

Экс-директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении: нанес ущерб государству на 5 млн гривен

23 июля 2020, 13:24 4
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В результате действий чиновника было сорвано реализацию международно-экономического контракта
В результате действий чиновника было сорвано реализацию международно-экономического контракта
Фото: СБУ
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Бывший директор одного из предприятий концерна "Укроборонпром" нанес ущерб государству почти 5 миллионов гривен во время выполнения государственного оборонного заказа.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что одно из предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению", - говорится в сообщении.

Как отмечают следователи, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами, увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому было сорвано реализацию международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Указанные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров относительно наложения штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта.

По данным Института судебно-технических экспертиз СБУ, действия указанного должностного лица, повлекшие причинение ущерба указанному предприятию на сумму 5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Кличко призвал СБУ и Нацполицию усилить меры безопасности в Киеве.

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