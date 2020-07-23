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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 15:30 10

СБУ проводить обшуки в Дніпропетровскому облавтодорі

23 липня 2020, 15:30 10
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Справа стосується доведення підприємства до банкрутства
Справа стосується доведення підприємства до банкрутства
Фото: flickr
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Співробітники Служби безпеки України проводять масові обшуки у Дніпропетровській обласній службі автомобільних доріг.

Про це повідомляється в Telegram "Укравтодору",передає RegioNews.

Сьогодні проводяться масові обшуки у межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання й доведення до банкрутства Дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що справу порушено Офісом генпрокурора за заявою голови "Укравтодору".

За даними слідства, доведення підприємства до банкрутства було здійснене навмисно, також перевіряються протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору”.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

обшук СБУ корупція Укравтодор Дніпро
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