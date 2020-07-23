СБУ проводить обшуки в Дніпропетровскому облавтодорі

Справа стосується доведення підприємства до банкрутства

Справа стосується доведення підприємства до банкрутства

Фото: flickr

Про це повідомляється в Telegram "Укравтодору",передає RegioNews.

Сьогодні проводяться масові обшуки у межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання й доведення до банкрутства Дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що справу порушено Офісом генпрокурора за заявою голови "Укравтодору".

За даними слідства, доведення підприємства до банкрутства було здійснене навмисно, також перевіряються протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору”.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.