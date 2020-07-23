СБУ проводить обшуки в Дніпропетровскому облавтодорі
Співробітники Служби безпеки України проводять масові обшуки у Дніпропетровській обласній службі автомобільних доріг.
Про це повідомляється в Telegram "Укравтодору",передає RegioNews.
Сьогодні проводяться масові обшуки у межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання й доведення до банкрутства Дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що справу порушено Офісом генпрокурора за заявою голови "Укравтодору".
За даними слідства, доведення підприємства до банкрутства було здійснене навмисно, також перевіряються протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору”.
Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.
Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.
Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.