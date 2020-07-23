На Херсонщине разоблачили незаконную мастерскую по изготовлению оружия
Правоохранители разоблачили жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области, который в своей токарной мастерской изготавливал и переделывал огнестрельное оружие.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление полиции области.
В домовладении владельца мастерской полицейские обнаружили различные виды самодельного и огнестрельного оружия, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.
Согласно данным правоохранителей, изготовление и переработку стартового и травматического вооружения в боевое наладил местный 61-летний житель.
"В мастерской оперативники изъяли большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боеприпасов: пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы, барабаны для патронов и большое количество боеприпасов", - сообщили в полиции.
Отмечается, что ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал, он профессионально занимался токарством и изготавливал запчасти к сельскохозяйственной технике. Однако во время обыска в его доме в каждой комнате обнаружили винтовки и ружья.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. Его также проверяют на возможную причастность к сбыту оружия.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении: нанес ущерб государству на 5 млн гривен.