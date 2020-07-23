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23 июля 2020, 14:29 6

На Херсонщине разоблачили незаконную мастерскую по изготовлению оружия

23 июля 2020, 14:29 6
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Производство оружия наладил 61-летний мужчина
Производство оружия наладил 61-летний мужчина
Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области, который в своей токарной мастерской изготавливал и переделывал огнестрельное оружие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление полиции области.

В домовладении владельца мастерской полицейские обнаружили различные виды самодельного и огнестрельного оружия, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранителей, изготовление и переработку стартового и травматического вооружения в боевое наладил местный 61-летний житель.

"В мастерской оперативники изъяли большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боеприпасов: пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы, барабаны для патронов и большое количество боеприпасов", - сообщили в полиции.

Отмечается, что ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал, он профессионально занимался токарством и изготавливал запчасти к сельскохозяйственной технике. Однако во время обыска в его доме в каждой комнате обнаружили винтовки и ружья.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. Его также проверяют на возможную причастность к сбыту оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении: нанес ущерб государству на 5 млн гривен.

Херсон оружие вооружение полиция обыск
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