Кличко призвал СБУ и Нацполицию усилить меры безопасности в Киеве

По мнению Кличко, ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать

По мнению Кличко, ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать

Фото: КГГА

Об этом он заявил во время заседания Киевского горсовета, передает RegioNews.

По словам мэра Киева, безопасность в городе является одним из важнейших вопросов.

У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей ... И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице", - сказал Кличко.

По его словам, это патрулирование улиц города, обеспечение правопорядка, более эффективная работа по выявлению и предупреждению угроз, а также задержание и привлечение к ответственности преступников.

Напомним, в трех городах Украины сообщили о "минировании" зданий, на месте происшествий работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

"Полтавский террорист" едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили.