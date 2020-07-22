Кабмин выделил 55 миллионов на ликвидацию последствий пожара на Луганщине

Пожар уничтожил около 10% лесных массивов области

Пожар уничтожил около 10% лесных массивов области

Фото: ГСЧС

Правительство выделило 54,7 миллиона гривен на компенсацию убытков пострадавшим от лесного пожара в Луганской области и на ликвидацию его последствий.

Решение было принято во время заседания правительства 22 июля, передает RegioNews.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что средства будут выделены из резервного фонда, большая часть денег будет направлена ​​на материальную помощь семьям погибших и для восстановления жилья.

Из-за этого бедствия десятки украинцев потеряли дома. Мы планомерно, а главное - ответственно продолжаем помогать и сегодня предлагается выделить 55 млн гривен для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации", - сказал Шмыгаль.

Также Министерство окружающей среды получит 24,3 миллиона для ликвидации последствий пожара.

Согласно данным Кабмина, площадь пожара составила 5 тысяч гектаров. Он нанес ущерб лесному хозяйству области на сумму более 284 миллионов гривен.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.