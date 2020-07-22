В городском совете Днепра появилась фракция партии "Пропозиция"

Днепровский городской совет насчитывает 64 депутата

Днепровский городской совет насчитывает 64 депутата

Фото: dniprorada.gov.ua

В городском совете Днепра создали фракцию политической партии "Пропозиция", в которую вошли 26 депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

Также об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов перед началом сессии.

Известно, что 25 депутатов написали заявления о выходе из тех фракций, в которых они находились, кроме того, во фракцию партии мэров вошел один внефракционный.

Председателем фракции избрали Евгению Дитятковскую, которая была выбрана депутатом от партии "Укроп". Ее заместителями стали Сергей Пустовой, избранный от партии "Оппозиционный блок", и Юлия Дмитрова, избранная от партии "Укроп".

Вот такое у нас в горсовете образовалось монобольшинство", - отметил Филатов.

Также городской совет Днепра пошел на летние каникулы, а августовскую сессию перенес на сентябрь.

По словам секретаря городского совета Александра Санжары, в сентябре состоится две сессии: 2 сентября за август и 23 сентября плановая.

Напомним, чиновников Днепровского горсовета подозревают в присвоении 18 миллионов гривен.