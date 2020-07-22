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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 11:16 1

Шмыгаль представил коллективу АМКУ новую руководительницу Ольгу Песчанскую

22 июля 2020, 11:16 1
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Фото: Кабмин
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21 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета Украины новую главу ведомства Ольгу Песчанскую.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Премьер-министр выразил поддержку новому руководству АМКУ и заявил о готовности Кабинета министров сотрудничать для реализации общего видения развития государства.

По словам главы правительства, на протяжении 20 лет Украина существенно продвинулась в развитии антимонопольной сферы, и поэтому нужно продолжать движение вперед.

Государство должно говорить не о борьбе с бизнесом, а лишь о борьбе со злоупотреблением монопольным положением. Это подход цивилизованных стран, и мы должны использовать его во всех направлениях", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 16 июля Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета, до этого она исполняла обязанности председателя АМКУ.

Ольга Пещанская Денис Шмыгаль АМКУ начальник Кабмин
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