Кабмін виділив 55 мільйонів на ліквідацію наслідків пожежі на Луганщині

Пожежа знищила близько 10% лісових масивів області

Пожежа знищила близько 10% лісових масивів області

Фото: ДСНС

Уряд виділив 54,7 мільйона гривень на компенсацію збитків постраждалим від лісової пожежі у Луганській області та на ліквідацію її наслідків.

Рішення було прийняте під час засідання уряду 22 липня, передає RegioNews.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що кошти буде виділено із резервного фонду, більша частина грошей буде спрямована на матеріальну допомогу родинам загиблих та для відбудови житла.

Через це лихо десятки українців втратили домівки. Ми планомірно, а головне — відповідально продовжуємо допомагати і сьогодні пропонується виділити 55 млн гривень для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації”, - сказав Шмигаль.

Також Міністерство довкілля отримає 24,3 мільйона для ліквідації наслідків пожежі.

Згідно з даними Кабміну, площа пожежі склала 5 тисяч гектарів. Вона завдала збитків лісовому господарству області на суму понад 284 мільйони гривень.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.