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21 июля 2020, 18:14 4

Волна "минирований" прокатилась по всей Украине

21 июля 2020, 18:14 4
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Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях
Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях
Фото: Нацполіція Украины
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Полиция проверяет все заявления о минировании.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер UA.

Вслед за минированием ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве появилась информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта Жуляны. Известно, что информация о минировании вокзала не подтвердилась.

В Одессе сообщили о минировании двух судов, а в Запорожской области ветеран АТО угрожал взорвать гранату в магазине.

В целом, сегодня по всей стране прокатилась серия из около 50 минирований разного характера.

Напомним, сегодня в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.

минирование Киев Одесса Запорожье взрыв полиция
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