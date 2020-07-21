Волна "минирований" прокатилась по всей Украине
Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях
Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях
Полиция проверяет все заявления о минировании.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер UA.
Вслед за минированием ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве появилась информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта Жуляны. Известно, что информация о минировании вокзала не подтвердилась.
В Одессе сообщили о минировании двух судов, а в Запорожской области ветеран АТО угрожал взорвать гранату в магазине.
В целом, сегодня по всей стране прокатилась серия из около 50 минирований разного характера.
Напомним, сегодня в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.
Захват автобуса в Луцке: на место происшествия едет жена террористаВсе новости »
21 июля 2020, 17:56Расследование по делу изнасилования в Кагарлыке продлили на полгода
21 июля 2020, 17:42Появилось видео, как террорист в Луцке зашел в автобус
21 июля 2020, 16:38
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский