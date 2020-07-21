Волна "минирований" прокатилась по всей Украине

Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях

Сегодня "заминировали" около 50 объектов в разных областях

Фото: Нацполіція Украины

Полиция проверяет все заявления о минировании.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер UA.

Вслед за минированием ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве появилась информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта Жуляны. Известно, что информация о минировании вокзала не подтвердилась.

В Одессе сообщили о минировании двух судов, а в Запорожской области ветеран АТО угрожал взорвать гранату в магазине.

В целом, сегодня по всей стране прокатилась серия из около 50 минирований разного характера.

Напомним, сегодня в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.