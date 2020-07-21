АМПУ намерена взять на себя работы по подъему танкера "Delfi"

Это решение вызвано тем, что срок, который дали судовладельцу для эвакуации танкера, уже вышел

Это решение вызвано тем, что срок, который дали судовладельцу для эвакуации танкера, уже вышел

Фото: Государственная экологическая инспекция в Одесской области

Администрация морских портов Украины намерена взять на себя работы по подъему танкера "Delfi"

Об этом пишет Regionews. По оценке ДП "АМПУ", на сегодня у подрядной организации, которая привлечена судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения операции, и дело не в неудачной попытке”, – сказано в сообщении. Государственная экологическая инспекция прогнозирует возобновление работы по поднятию затонувшего танкера "Делфи" после водолазных работ по снижению его веса. Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передают "Украинские новости" Первые две попытки эвакуировать затонувший в Одессе танкер Delfi были безуспешными. Он слишком тяжелый: треснул понтон, порвался кормовой трос. Водолазы должны облегчить Delfi: откачать кормовой отсек и носовой трюм, получить треснувший понтон и заменить его", - сказал он. Малеваный отметил, что поднятие танкера - это сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных составляющих. Он заявил, что невозможно предсказать вес танкера и насколько сильно он держится за волной, так как это выясняется опытным путем. Государственная экологическая инспекция отмечает незначительный уровень загрязнения нефтепродуктами воды в районе подтопленного танкера "Делфи". По результатам исследований выявлено незначительное превышение нормируемых значений предельно допустимых концентраций по содержанию в воде нефтепродуктов - 0,07 при норме 0,05 мг/дм³", - сказал Малеваный. Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты. Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

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