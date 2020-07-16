Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета

До этого она исполняла обязанности председателя АМКУ

До этого она исполняла обязанности председателя АМКУ

Фото: АМКУ

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За ее назначение проголосовали 255 народных депутатов.

Кандидатуру Песчанской поддержали фракции "Слуга народа" и группа "Доверие", профильный комитет также рекомендовал ее к назначению.

Ольга Пещанская с трибуны заявила, что осознает всю ответственность своей должности. Перед голосованием в парламенте выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, который призвал Раду поддержать кандидатуру Песчанской.

Напомним, 16 июля в Раде зарегистрировали постановления о назначении глав Нацбанка и АМКУ.

3 июля Верховная Рада отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева.