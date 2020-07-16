Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета
До этого она исполняла обязанности председателя АМКУ
До этого она исполняла обязанности председателя АМКУ
Верховная Рада на заседании 16 июля назначила Ольгу Песчанскую председателем Антимонопольного комитета.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За ее назначение проголосовали 255 народных депутатов.
Кандидатуру Песчанской поддержали фракции "Слуга народа" и группа "Доверие", профильный комитет также рекомендовал ее к назначению.
Ольга Пещанская с трибуны заявила, что осознает всю ответственность своей должности. Перед голосованием в парламенте выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, который призвал Раду поддержать кандидатуру Песчанской.
Напомним, 16 июля в Раде зарегистрировали постановления о назначении глав Нацбанка и АМКУ.
3 июля Верховная Рада отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева.
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