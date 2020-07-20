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20 июля 2020, 13:42 10

Во Львове под стенами ОГА митингуют владельцы кафе и ресторанов

20 июля 2020, 13:42 10
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Предприниматели и рестораторы требуют возобновить работу после 23:00
Предприниматели и рестораторы требуют возобновить работу после 23:00
Фото: Общественное
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Во Львовской областной администрацией собрались около 70 человек: владельцы и сотрудники кафе и ресторанов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

На забастовку предприниматели вышли с плакатами "Разве COVID-19 убивает только после 23:00?", - говорится в сообщении.

На одного из организаторов акции составили протокол о нарушении правил карантина.

Ранее сообщалось, что Херсонская ОГА обратилась к Правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.

Кабмин Львов работа ОГА ресторан
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