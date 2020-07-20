Во Львове под стенами ОГА митингуют владельцы кафе и ресторанов
Предприниматели и рестораторы требуют возобновить работу после 23:00
Предприниматели и рестораторы требуют возобновить работу после 23:00
Во Львовской областной администрацией собрались около 70 человек: владельцы и сотрудники кафе и ресторанов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.
На забастовку предприниматели вышли с плакатами "Разве COVID-19 убивает только после 23:00?", - говорится в сообщении.
На одного из организаторов акции составили протокол о нарушении правил карантина.
Ранее сообщалось, что Херсонская ОГА обратилась к Правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.
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