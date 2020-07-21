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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 13:37 17

"Луцкий террорист" требует, чтобы к нему приехали журналисты

21 июля 2020, 13:37 17
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В салоне есть беременные женщины и дети
В салоне есть беременные женщины и дети
Фото: Facebook
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Одна из женщин, которая находится в захваченном автобусе в Луцке, позвонила сыну и передала требование террориста сделать все, чтобы на место происшествия приехали как можно больше СМИ и журналистов.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Найди Цензор.НЕТ. Постарайся с этим каналом связаться, чтобы мы передали требования", - сказала женщина.

На записи разговора, который опубликовало издание, она боится штурма полицией и говорит фразы: "Мы передадим требования ..." и "Полиция может убить всех ...".

У себя в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов сообщил, что "Луцкий террорист" ему звонил и требовал, чтобы к нему приехали как можно больше журналистов.

Он требует от журналистов распространения его требований, изложенных в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", - отметил Бутусов.

По данным СБУ, в заложниках у террориста в Луцке находится примерно 10 человек.

По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников, данных о пострадавших нет", - сообщили в спецслужбе.

Как пишет местное издание "Первый", мужчина, который взял в заложники автобус, заявил, что в салоне есть беременные женщины и дети.

По данным издания, он угрожал взорвать автобус, если полиция попытается его штурмовать.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

СБУ захват автобус МВД Луцк террорист
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