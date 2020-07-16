В Раде зарегистрировали постановления о назначении глав Нацбанка и АМКУ

Главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко

Главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко

Фото: Нацбанк

В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановления о назначении главы Национального банка Украины, а также о назначении председателя Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Рады.

Так, на должность главы Нацбанка предлагают Кирилла Шевченко, а на должность главы АМКУ претендует Ольга Пищанская.

Инициатором постановления о назначении главы АМКУ является народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Отмечается, что комитет рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР назначить ее на эту должность.

Напомним, предлагаемый на должность главы Нацбанка Кирилл Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

Ранее сообщалось, что 1 июля бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.