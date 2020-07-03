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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 16:19 8

Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ

03 июля 2020, 16:19 8
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Он заявил, что его отставка - это протест против политического давления
Он заявил, что его отставка - это протест против политического давления
Фото: Facebook
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В пятницу, 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За проект постановления №3772 об увольнении Смолия с должности главы Нацбанка проголосовали 286 нодних депутатов.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Выступая перед депутатами 3 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления.

НБУ отставка Верховная Рада депутат голосование Яков Смолий
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