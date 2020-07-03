Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ
В пятницу, 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За проект постановления №3772 об увольнении Смолия с должности главы Нацбанка проголосовали 286 нодних депутатов.
Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.
Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.
Выступая перед депутатами 3 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления.