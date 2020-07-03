Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ

Он заявил, что его отставка - это протест против политического давления

Он заявил, что его отставка - это протест против политического давления

Фото: Facebook

В пятницу, 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

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