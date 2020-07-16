Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский

Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский

Фото: Facebook

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За назначение Кирилла Шевченко председателем НБУ проголосовали 332 народных депутата, в том числе большинство депутатов фракций "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".

Известно, что президент Владимир Зеленский не присутствовал в парламенте во время представления главы НБУ.

Кирилл Шевченко - банкир, руководитель государственного "Укргазбанка", его кандидатура обсуждалась в течение длительного времени после того, как бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку.

Во время выступления в сессионном зале Шевченко обещал бороться за макроэкономическую и макрофинансовую стабильность в Украине.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет.