Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка
16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За назначение Кирилла Шевченко председателем НБУ проголосовали 332 народных депутата, в том числе большинство депутатов фракций "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".
Известно, что президент Владимир Зеленский не присутствовал в парламенте во время представления главы НБУ.
Кирилл Шевченко - банкир, руководитель государственного "Укргазбанка", его кандидатура обсуждалась в течение длительного времени после того, как бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку.
Во время выступления в сессионном зале Шевченко обещал бороться за макроэкономическую и макрофинансовую стабильность в Украине.
Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.
16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет.