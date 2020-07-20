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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 16:08 2

Минфин не захотел выделять дополнительные 4,5 млрд гривен на "стену Яценюка"

20 июля 2020, 16:08 2
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От пограничников ожидают подробную отчетность по выделенных ранее средствах
От пограничников ожидают подробную отчетность по выделенных ранее средствах
Фото: flickr
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Министерство финансов отклонило проект Государственной пограничной службы об увеличении финансирования строительства проекта "Стена" до 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщила общественная организация StateWatch, передает RegioNews.

По мнению Минфина, предложенный пограничниками объем финансирования проекта на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает на 3,3 млрд грн. тот, который определен в действующем распоряжении.

Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

В Министерстве финансов считают, что Госпогранслужба должна предоставить подробные финансово-экономические расчеты, а также отчетную информации о выполнении проекта "Стена" с 2015 года.

По мнению министерства, первоочередного финансирования требуют меры по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, завершение строительства проекта "Стена" хотят перенести на 2025 год.

финансирование пограничники Минфин отчет проект Стена
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