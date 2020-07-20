Мінфін не захотів виділяти додаткові 4,5 млрд гривень на "стіну Яценюка"

Від прикордонників очікують на детальну звітність щодо виділених раніше коштів

Від прикордонників очікують на детальну звітність щодо виділених раніше коштів

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Про це повідомила громадська організація StateWatch, передає RegioNews.

На думку Мінфіну, запропонований прикордонниками обсяг фінансування проекту на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує на 3,3 млрд грн. той, що визначений у чинному розпорядженні.

Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на "Стіну” зросте до 6,2 млрд грн.

У Міністерстві фінансів вважають, що Держприкордонслужба має надати детальні фінансово-економічні розрахунки, а також звітну інформації про виконання проекту "Стіна” з 2015 року.

На думку міністерства, першочергового фінансування потребують заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, завершення будівництва проекту "Стіна" хочуть перенести на 2025 рік.