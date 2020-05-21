Завершение строительства проекта "Стена" хотят перенести на 2025 год
Согласно проекту распоряжения о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", который Государственная пограничная служба направила в заинтересованные центральные органы исполнительной власти, завершение ее строительства перенесено на 2025 год.
Об этом в Facebook сообщает общественная организация StateWatch, передает RegioNews.
Перенос сроков строительства объясняется сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.
Общая ожидаемая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен.
В организации отмечают, что в этом году проект выделили еще 400 миллионов гривен, а в течение 2015-2019 годов на участке российско-украинской границы было оборудовано 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог.
Если верить пограничникам, указанные работы проекта "Стена" было выполнено на 86% и на 93% соответственно", - говорится в сообщении.
Напомним, возведение физического границы между Украиной и Российской Федерацией началось в 2014 году и должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года.
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